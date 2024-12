KARJÄÄRIKÄÄRID I Kuidas suhtuda sellesse, kui töökaaslane paneb demonstratiivselt ülemuse CC-sse, kuigi olukord seda ei nõua?

Tiina: Sellise sõnumi all on varjatud sõnum, mida kirja edastaja püüab väljendada. Kas on tegemist sellega, et ta pole rahul kolleegi tööga või vajab ta tähelepanu, et tema pingutust märgataks ja tunnustataks. Võimalusel võiks temalt otse uurida, et kas saame omavahel ülesanded jagatud, ülemusele infomüra tekitamata. Iga lisa infokild killustab juhte, kes ei saa siis suurele pildile ja lahendustele keskenduda, vaid peavad tegelema mikromanageerimisega, mis on kokkuvõttes ressursi raiskamine. Kui töötajal on päriselt etteheide, mida ta ülemust kaasates püüab väljendada, olekski targem sellest juhiga vestelda ja juht aitab sellisel juhul ka laheduse leida. CC-sse panemine ei ole hea lahendus, vaid tekitab vimma ja passiivagressiivsust juurde.