Lauljatar Anett kandis laval moekunstnik Cärol Otti tehtud jakki, mis valmis vanadest riietest, kardinatest, tekikotist ja kangajääkidest

„Teine asi, mis kohe silma köitis oli värvigamma. Või isegi täpsemalt lilla-roosamanna ja seda kõike siidiselt pehme viskooskangana. Selles sai meie esimene suund värvitoonide osas. Aneti kohver ei olnud põhjatu ja juba enne kokkusaamist oli selge, et loodav toode peab olema võimsalt suur ja grandioosne, et olla Kultuurikatla saali vääriline. Seega seadsime sammud Paavli Angaari, et sealt leida juurde vanu rõivaid, mis sobiksid valitud värvigammaga. Edasi tuuseldasime ka taaskasutuspoodides.“