Pühad ilma alkoholita! Kuidas olla jõulude ajal peomeeleolus meelemürke tarvitamata?

Olgugi, et alkoholi tarvitamine ei ole midagi kohustuslikku, kipuvad inimesed ikka märkama, kui keegi, kes tavaliselt klaasikesest ei loobu, otsustab mitte juua. „Miks sa ei joo? Võta vähemalt üks klaas ikka.“ See on tavaline lause, mida võib ikka ja jälle kellegi käest kuulda. Pea meeles, et sa ei pea jooma ja iga vastus sellele tüütule küsimusele on õige. Lõppude lõpuks ei pea sa kellelegi midagi põhjendama.