TOP 10 | Maailmastaaride parimad vintage leiud, mis said sel aastal punasel vaibal taaskasutust

Punase vaiba sündmused pakuvad moegurmaanidele alati silmailu. Lõppev aasta aga tõestab, et jätkusuutlik mõtlemine on maailma tähtsündmustele jõudnud. Staaridki ei kanna enam ainult spetsiaalselt neile ja üheks õhtuks loodud hirmkalleid disainerkleite. Toome sinuni oma selleaastased lemmikud vintage leiud, mis on elegantsed ja põnevad ka aastakümneid hiljem.