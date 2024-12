„Ma ei arvanud iialgi, et elan 30ndates korterikaaslastega, aga just nii läks ja on raske sõnadesse panna, kui rahul ma sellega olen.“

Elasin oma kahekümnendad eluaastad suurlinnas ning nagu me kõik teame – see ei ole odav lõbu. Ma olin harjunud sellega, et pean korterit jagama vähemalt kolme-nelja inimesega ja tegema sisseoste nii läbimõeldult kui võimalik. Ometigi unistasin sellest, kuidas järgmiseks kümnendiks olen jõudnud kohta, kus saan lubada endale privaatset elamist, kas üksinda või tulevase elukaaslasega.