Kuidas siseneda uuesti kohtinguturule? „Oh üllatust! Härral ei olnud mune tunnistada, et on mind terve see aeg lollitanud.“

Hirmud ja mustrid

Muidugi võib mõte uuele ringile minekust olla kartustäratav. Psühholoog-pereterapeut Marlen Tammsaar-Ojamets tõdeb, et ühe suurima takistusena näeb ta hirmu tõrjutud saada. „Keegi meist ei soovi seda kogeda, eriti kui varasemad kogemused on jätnud sügavad haavad. Samuti võime hakata alateadlikult oma uut partnerit endisega võrdlema. Teeme seda selleks, et ennast kaitsta võimaliku pettumuse ja haigetsaamise eest. See omakorda võib takistada nägemast uut inimest sellisena, nagu ta on, ja teda päriselt tundma õppimast,“ selgitab ta.