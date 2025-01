MOERUBRIIK | „See pakub rõõmu aastateks!“ Millist moeeset on tänapäeval trendikas ise meisterdada?

Karolin: „Mujal maailmas on kõige kuumem käsitööliik kudumine. Kuuldavasti on New Yorgis tekkinud uut laadi kudumisklubid, mis sisult ei ole tegelikult midagi enneolematut. Eks eesti talunaisedki tulid kokku ja tegid koos käsitööd. New Yorgis on aga erinevuseks see, et klubiga liituvad ka mehed. Briti sukelduja Tom Dailey ei ole küll teadaolevalt ühegi kudumisklubi liige, kuid tema koob kogu aeg. Isegi Tokyo ja Pariis olümpiamängudel käies võis näha tema käes vabadel hetkedel välkumas vardaid. Iseendale kampsun või sall kududa on kindlasti keskkonnahoidlikum kui see tavapoest osta. Kuna sellesse on pandud palju aega ja armastust, ei visata seda ka kergekäeliselt minema ja see pakub rõõmu aastateks.“