MOERUBRIIK | Magamistoast punase vaibani! Lugeja küsib: kas pidžaama väljaspool voodit on okei või mitte?

Vastab moetoimetaja Karolin: Vastus on jah ja ei. Selles valdkonnas sõltub absoluutselt kõik materjalist. Siidist pidžaamasid on tõesti näha ka väljaspool magamistuba ja isegi punasel vaibal. Ja need näevad välja väga stiilsed, eriti kui neile on juurde sobitatud sätendavad või kõrge kontsaga kingad ja efektsed ehted. Kui tegu on mõne lihtsama ja soodsama materjaliga, siis las sellest valmistatud pidžaama jääb vaid sinu ja su kassi silmadele vaatamiseks!