Ei suutnud jõulupühadel alkoholiga piiri pidada? Alusta uut aastat kaine jaanuariga!

Tänu alkoholist loobumisele saad paremini magada ning tunned end vähem väsinuna. Parema une tulemusena suureneb keskendumisvõime ja mälu võimekus, tõenäoliselt paraneb ka su meeleolu ja vaimne tervis. Kuidas mõjutab alkohol und? Vägijoogi tarvitamine võib sageli muuta uinumise lihtsamaks ning see võib jätta petlikult mulje nagu oleks see unele hoopis hea. Tegelikkuses aga vähendab alkohol une kvaliteeti olulisel määral. See mõjutab kesknärvisüsteemi, katkestades unetsükli, mis tähendab, et me ei jõua sügava uneni, mida on vaja selleks, et tunda end väljapuhanuna. Alkoholist loobumine tähendab, et saad öösel rohkem taastavat und. Kui saame end korralikult välja puhata, paraneb ka mälu ning tunneme, et emotsioonid on meie enda kontrolli all.