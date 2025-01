„See ütleb inimese kohta nii mõndagi!“ Küsimused, mida oma partnerilt küsida, et teda päriselt tundma õppida

Seega, millised küsimused need siis on?

Palu tal nimetada näiteks viis kõige olulisemat asja tema elus. Ta võib siinkohal loetleda näiteks oma karjääri ja raha või hoopis reisimise ja perega ajaveetmise. Need vastused on väga erinevad, aga aitavad sul paremini mõista, mida ta elus tõeliselt tähtsaks peab.

See näitab talle, et tahad tema eest hoolitseda ja sulle läheb korda, kuidas ta end tunneb. Loodetavasti küsib tema sult seejärel sama.

Rahateemad on suhtes väga olulised ja neid ei tohiks eirata. Küsi talt, millele tema eelistab oma raha kulutada, sest selles suhtes peaksite olema ühel meelel. Olgu selleks siis Ferrari ostmine või hoopis heategevuseks annetamine — see ütleb inimese kohta nii mõndagi.

Te peaksite kallimaga arutlema ka tuleviku üle. Küsi talt, kas ta tahaks reisida, saada lapsi, osta kodu, abielluda, kolida välismaale… Kui need soovid ei ühti, võib sellest tulevikus probleeme tekkida.

6. “Kui oluline on sinu jaoks perekond?”

Perekonna väärtused ja nendest rääkimine on terves suhtes väga oluline. Kui perekond on sinu jaoks prioriteet, aga tema jaoks mitte, võib see suhte toimimise keeruliseks muuta.