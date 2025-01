KAANELUGU | Mart Haber: ma ei usu sellesse, kui keegi ütleb, et elab ainult lastele

„Kes poleks 20selt mässumeelne ja pensionieas konservatiiv,“ naerab ettevõtja Mart Haber. Kahekümnest on saanud 47, kuid barrikaadid on endiselt püsti. Jah, võib-olla on revolt natuke rahulikum, lajatustest on saanud nüansid, kuid miski ütleb – ja seda väga valjult –, et ontlikku vanainimest ei saa Mardist mitte kunagi.