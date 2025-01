FOTOD | Ajatult stiilne! Selena Gomez ilmus kaamerate ette meestemoest laenatud rõivastes

Gomez on ikka ja jälle tõestanud, et olenemata sündmusest, trendist või kontekstist on tema stiil ajatu. Seekordsel 36. Palm Springsi rahvusvahelise filmifestivali filmiauhindade jagamisel kandis naine lumivalget satäänist ülikonda kõige sinna juurde kuuluvaga- pintsaku, alusvesti ja lipsuga.