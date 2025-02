48 tundi Pariisis | „Mereannid? Muidugi. Vein? Loomulikult – Pariisis on see umbes sama kohustuslik kui hingamine.“

Nagu salajane klubi, mille liikmeks ma ennast justkui kuidagi valetanud oleksin. Speakeasy-stiilis sissepääs on tõeliselt dramaatiline ja kokteilid tekitavad tunde, nagu oleksin sattunud esmaklassilisse keemialaborisse, kus kõik lõhkeained on joodavad. Loomulikult on see kõik illusioon – baar on üks Pariisi tuntumaid ning sellest on kirjutanud kõik suuremad elustiili- ja majandusajakirjad...