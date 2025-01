FOTO | Meigiga või meigita? Pamela Andersoni välimus Kuldgloobuste galal tekitab poleemikat

Ometi jäi paljudele silma naise meik või õieti hoopis selle puudumine. Anderson on pea kaks aastat külastanud erinevaid glamuuriüritusi täiesti meigivabalt. Nüüd on fännid sotsiaalmeedias Pamela fotosid lähemalt uurinud ning arvavad, et naine ei pea oma seatud „reeglitest“ sugugi kinni.

„Ta petab kindlasti,“ märkis üks kasutaja. „ Kui vaatate lähemalt siis näete, et tal on meik peal, aga jah, ta on endiselt väga ilus,“ kirjutas teine. „Asi on selles, et ta kannab minimaalselt meiki ja pole päris meigita,“ märkis keegi kolmas „Näete, et tal on hele jumestuskreem, õrn kulmupliiats ja huuleläige.“

Siiski sai naine fännidelt hulgaliselt õnnitlusi ja komplimente. „Aitäh, et nii nagu te olete! Kui üks glamuursemaid naisi väldib meiki, paneb see meid kõiki mõistma, kui rumal on tunda kohustust olla ilus,“ kiitis üks jälgija.

Intervjuus väljaandele Elle tunnistas Anderson, et tema suhtumine meikimisse muutus, kui tema lemmik meigikunstnik Alexis Vogel 2019 aastal suri. „Ta oli parim... ja sellest ajast peale tundsin ma lihtsalt, et ilma Alexiseta on lihtsalt parem, kui ma end ei meigi,“ ütles Anderson väljaandele ja lisas, et tahab minna vastupidist teed, kui kõik teised- meigivaba teed.

„Ma ei pea enam lahe olema,“ sõnas Pamela. „Ma saan lihtsalt olla mina. See on väga vabastav, kui tunnete end oma nahas mugavalt.“

