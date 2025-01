Rootsi Kardashianidega koostööd teinud Eesti veebidisainer avab ukse kodumaistele ettevõtetele

Minu suurim au ja väljakutse on olnud koostöö perekond Ingrossoga. Nad on Rootsis tuntud avaliku elu tegelased, kes omavad La Perla firmamärki – viit restorani Rootsis ja Hispaanias, mis on tuntud oma unikaalse atmosfääri ning kõrgetasemelise Itaalia köögi poolest. Nad on Rootsis vähemalt sama tuntud kui kuulus Kardashianide perekond.

Kohanemine Rootsis õpetas mind harjuma igapäevase ebamugavusega. Ma mõistsin kiiresti, et mugav elu ei ole edu alus – hoopis see, kuidas sa kohaned, kui asjad lähevad keeruliseks, määrab edasise tee. Näiteks oli keelebarjäär alguses hirmutav, aga see sundis mind oma piire ületama ja rohkem riskima. Selline ebamugavustsooni omaks võtmine on muutunud minu jaoks edasiviivaks jõuks nii isiklikus kui ka professionaalses elus.

Usun, et tänu kõigele sellele ongi Wampp AB-st saanud ainulaadne partner. Me ei paku lihtsalt teenust, vaid loome koos klientidega terviklikke lahendusi. Kuulame nende soove, kaasame loovust ja teeme tööd, kuni iga detail vastab ootustele. Isiklik lähenemine on meie edu saladus.

2019. aastal tundsin, et on aeg viia ellu oma visioon: luua agentuur, mis viib klientide unistused täide. Nii sündiski Wampp AB – agentuur, mis pakub kõike alates kodulehtedest kuni sotsiaalmeedia turunduseni. Selle loomine oli aga nagu tõeline maraton. Pidin omandama rootsi keele, lõpetama kooli ja käima täiskohaga tööl. See periood oli pingeline ja nõudis tohutut distsipliini, mis tähendas, et loobusin teadlikult hobidest ja sõpradega koos veedetud ajast. Otsus kogu oma energia koolile ja tööle pühendada tasus end aga ära, sest see pani kindla aluse nii ettevõtte loomiseks kui ka edasiseks arenguks.

Meie pikaaegne koostöö sai aga alguse lihtsalt Instagramis skrollimisest. Sattusin seal nende esimese restorani kodulehele ja märkasin kohe, et see on veidi vanamoodne. Otsustasin siis hetkeemotsiooni ajel pakkuda neile selle tasuta uuendamist. Saatsin ettepaneku otse Instagrami sõnumina ja minu suureks rõõmuks oli nende vastus „jah“.

Olin esmalt üllatunud, kuid see oli algus koostööle, mis on viinud meid mitmete edukate projektideni. Koostöö nendega on mulle avanud uksi mitmetele põnevatele projektidele ja andnud võimaluse laiendada oma kontakte nii Rootsis kui ka rahvusvaheliselt. Nende kirg ja uuenduslik mõtteviis muudavad igapäevatöö inspireerivaks. Nad ei rahuldu kunagi keskpärasusega, vaid otsivad alati viise, kuidas midagi täiesti uut ja erilist luua.

Millised on teie plaanid 2025. aastaks?

Alanud aastal plaanime laieneda Eesti turule, et pakkuda kohalikele ettevõtetele samasugust personaalset lähenemist ja kvaliteeti, mis on võitnud Rootsis paljude klientide usalduse. Eesti digimaailm on arenev ja inspireeriv, ning meil on ambitsioon siin suurt mõju avaldada.

Kuidas hindate Eesti ettevõtete teadlikkust digitaalsete lahenduste vajalikkusest võrreldes Rootsi omadega?

Eesti ettevõtted on väga teadlikud digitaalsete lahenduste olulisusest, kuid näen siiski, et arenguruumi veel on. Rootsis on digitaalne transformatsioon integreeritud osaks suurematest strateegiatest, samas kui Eestis on tähelepanu keskmes pigem tehnoloogilised uuendused. Üldjoontes on Eesti siiski väga edumeelne ja kindlasti suudavad siin tegutsevad ettevõtted kiiresti järele jõuda, tänu oma paindlikkusele ja nutikusele.

Kust ammutate inspiratsiooni?

Inspiratsioon tuleb tihti reisidelt, kus saan avastada uusi kultuure ja vaatenurki. Samuti olen suur Pinterestist ideede kogumise fänn – sealne visuaalne maailm pakub mulle pidevalt värskeid mõtteid ja suunab looma. Kuid olen avastanud, et ka väikestest asjadest inspireerumine, olgu see siis looduse ilu või huvitav arhitektuur, võib viia suurte ideedeni. 2019. aastal andsin näiteks välja kalendri. See sisaldas fotosid 12 erinevast hobusetõust ja fotode tegemiseks sõitsin läbi terve Rootsi, et pildistada hobuseid spetsiaalselt kalendri jaoks.

Kust teid leida võib?

Meie tegemistega saab tutvuda Wampp AB veebilehel ja sotsiaalmeedias.