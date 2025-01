VIDEO | „See on lausa kriminaalne!“ Järelturult Kardashianite kantud saapad ostnud Laura sai pettumuse osaliseks

Moefänn avas kaua oodatud ja igatsetud paki koos oma TikToki konto jälgijatega. Neid karbist välja võttes suutis Laura vaevu oma elevust tagasi hoida. Tema pilk muutus aga siis, kui ta kontsapaari esimest korda nägi. „Ma arvan, et Kim Kardashian armastas neid,“ ütles Laura, nähes, kui kulunud need saapad on.

„Vau! Oh, olgu. Jah, veidi kulunud on kindlasti,“ jätkas moefänn. Ta võttis teise saapa ka karbist välja ja sai aru, et see on veelgi hullemas seisukorras: saapakontsa ümbruses olev nahk oli täielikult rebenenud. Hoolimata kahjustustest oli Laura kindel, et saab saapaid parandada, sest talle meeldis nende välimus.