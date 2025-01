Eesti parim laskesuusataja Tuuli Tomingas keerulisest võistlushooajast: kõik arvasid, et sellise närvikavaga ei ole võimalik võistelda

Äsja 30. sünnipäeva tähistanud laskesuusataja eredamad lapsepõlvemälestused on moel või teisel valge vaibaga seotud. Üks neist meenutab kangesti „Kolme põrsakese“ muinasjuttu. Ainult õlekõrte, puidu ja telliskivide asemel on ehitusmaterjaliks lumi ja kolme osatäitja asemel võtab väike Tuuli majaehitusel mõõtu kõigi ülejäänud lasteaialastega, kes on otsustanud minna kambakesti sama teed ja laduda lumepallid üksteise otsa. „Mina mõtlesin kohe, et küll on rumalad, see ei püsi ju koos. Aga keegi ei tulnud minu plaaniga kaasa. Mõtlesin, et okei, teen siis üksi ja näitan veel neile.“ Vapper üksiküritaja ajas lume suurde hunnikusse kokku, patsutas kõvasti kinni ja uuristas onni seest õõnsaks – just nagu peab. „Lõpuks minu iglu sai valmis, aga teiste oma ei saanudki. Varises enne kokku,“ meenutab Tuuli magusat võidurõõmu.