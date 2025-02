Täna laskesuusa MM-il osalev Tuuli Tomingas rasketest aegadest: väikegi kriitikanool minu suunas ja olen sihuke lõvi

Isegi jõulud veetis Tuuli kodust eemal mägedes. Ei mingit kapsast ega verivorsti, vaid laagrirežiim, mille juurde kuulus kaks trenni päevas. „See oli teadlik valik. Esiteks olid Eestis väga kehvad lumeolud. Teiseks tahtsime jääda mägedesse. See aitab hemoglobiini tootmisele kaasa. Kolmas argument ongi see, et pidu peo otsa ei ole sportlasele kõige parem. Mu kunagine treener ütles alati, et jõulud on aeg, mil sportlased ennast kaks kilo raskemaks söövad ja vormi ära kaotavad,“ naerab ta. „Mul on ka see jama, et mul on sünnipäev 4. jaanuaril. Noorena ei püsinud nii režiimis. Ja jõuludest sünnipäevani... no see oli ikka õudne... Pärast sünnipäeva hakkas vorm veits kannatama.“