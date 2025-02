Seksuaalsed naudingud on sama unikaalsed nagu silmaiiris või sõrmejälg. Leidub palju koolkondi ja suhtumisi. Näiteks Osho väidab, et naine võiks alati peal olla, kuna saab siis ise vahekorda juhtida. Ma arvan, et tõde on variatiivsuses. Kuna oleme kõik anatoomiliselt natuke erinevad, võivad ka lemmikpoosid ja -tegevused eri partneritega varieeruda.