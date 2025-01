„Mul oli piinlik talle öelda, et ta...“ Naiste intiimsed avastused, mis muutsid täielikult nende voodielu

Intiimsus on palju enamat kui lihtsalt suguakt. Filmid ja ajakirjad loovad meelerahu asemel tihti ebarealistlikud ootused, jättes tähelepanuta selle, et tegelikkuses on just väiksed, kuid olulised asjad need, mis tõeliselt meie intiimelu kvaliteedi määravad.