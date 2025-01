Inimesed, kellega ei tasu oma elu jagada. Valetajate ja toksiliste inimeste omadused, mille suhtes valvel olla

Kurjust on võimalik küll defineerida, aga seda võib keeruline tuvastada. Kõige lihtsamalt öeldes on õel inimene see, kelle käitumine on pahatahtlik. Mõned väidavad, et sellised inimesed on amoraalsed ja halvale teele sattunud, kuid ka seda võib olla keeruline täpselt kindlaks teha. Kõikide inimeste jaoks ei pruugi ka igasugune ebamoraalsus koheselt kurjust tähendada.