Kuigi paljuski võivad need suhted olla sama tõelised ja intensiivsed kui silmast silma suhted, on siiski mõned tunnused, mis aitavad ära tunda, kas tegemist on tõelise armusuhtega või pelgalt digitaalse suhtega. Näiteks võib selliste suhete puhul olla tavaline see, et üks pool „toidab“ suhet pidevalt üksnes nii palju, et hoida teist lõa otsas ja seksi saada.