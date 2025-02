Ivo Uukkivi vaevab talveunetus: hommikud on kõik sellised, et jälle ei maganud välja. Olen veetnud tunde lootuses, et uni tuleb

Eelmise aasta sügisest saati on Ivol palju tegemist olnud. Kaks esikat ja kontserdid on teinud oma töö ning esimese asjana mainib ta, et tal on hääl ära. „Peaks jäätist sööma,“ mõtiskleb ta kuuldavalt. Mõnikord inimene ütleb midagi jumalast mõistlikku, isegi tavalist, ja see kõlab naljakalt. Ivo ütleb niisuguseid asju pidevalt ja see loob kuidagi elevil meeleolu. Otsekui krõbistaks vetikasnäkke ja rüüpaks mullivett.