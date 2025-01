Näitleja Ott Kartau: mul on kahju, et riiklikul tasandil kultuuri ei väärtustata. Ma ei saa öelda, et saan sellest aru, sest ei saa.

Oti võtab nõutuks, kui ei osata või ei taheta näha, et kultuur on pahatihti vaeslapse kingades ning valdkonna töötajate palganumbrid piskud. „Mul on kahju, et riiklikul tasandil kultuuri ei väärtustata. See teeb mind kurvaks ja ma ei saa öelda, et saan sellest aru, sest ei saa. Jah, suured summad lähevad kaitsekulutuste peale, aga kui võtame kultuurilt enamiku ära, siis mille eest me üldse võitleme?“