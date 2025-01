Viis üllatavat küsimust ja vastust, mida peaksid teadma enne, kui otsustad CBD-õli proovida

Artikli lõpus ootavad sind nii uusimate rahvusvaheliste kliiniliste uuringute tulemused kui ka 2024. aastal Eesti inimeste seas läbi viidud kasutajauuring.

1. Kas CBD-õli on liiga hea, et olla tõsi?

Viimased teadusuuringud tõepoolest kinnitavad, et CBD-l on märkimisväärne mõju. Näiteks 2024. aastal viidi Colorado ülikoolis läbi uuring, mis kinnitas, et CBD aitab leevendada ärevust. Uuringust selgus, et testis osalejatel paranes meeleolu ja vähenesid stressisümptomid märkimisväärselt. Erinevalt tavapärastest ravimitest ei kaasnenud CBD kasutamisega kõrvalmõjusid, mida sageli kogetakse rahustite või antidepressantidega. Ka Cambridge’i ülikool leidis, et CBD toetas unekvaliteeti, aidates inimestel kiiremini ja sügavamalt magama jääda.

„Mul oli probleeme uinumisega ja selg oli väga valus. Pärast CBD-õli kasutamist on magamismure kadunud ja ka selg lubab mul tööl käia.“

2. Miks traditsioonilised ravimitootjad ja alkoholitööstus CBD-d pelgavad?

CBD kasvav populaarsus on mõjutanud ravimitööstust ja alkoholitootjaid, kuna inimesed hakkavad eelistama looduslikke tooteid, mis ei tekita sõltuvust. Uuringud näitavad, et piirkondades, kus CBD ja THC on laialdaselt kasutusel, on alkoholitootjate müüginumbrid langenud, kuna inimesed eelistavad lõõgastumiseks alternatiivseid lahendusi, mis ei põhjusta pohmelust ega kahjusta maksa. Samuti on suurenenud nende inimeste arv, kes otsivad oma murele leevendust looduslikust CBD-st, mitte sünteetilistest ravimitest – valik, mis mõjutab otseselt farmaatsiatööstuse kasumeid, eriti une- ja ärevusravimite sektoris.

3. Mida räägivad need, kes on proovinud? Kas efekt on hetkeline või kestev? Millist CBD-d tarbida?

„Mul olid pikalt uneprobleemid ja see segas tugevalt mu elu. Aga pärast CBD-õli proovimist olen lõpuks ometi saanud magada ja oma unerütmi korda,“ räägib Tartu elanik Maris, kelle sõnul oli tema kogemus „elumuutev hetk“.