MOERUBRIIK | Brändilogo särgil – moeämber või mitte? Karolin Kuusik: logod näitavad kuuluvust

Küsimus: „Kas brändi logo suurelt kandmine on teema või täiesti out? Eestis brändiriiete poodides ringi käies võbi näha muljetavaldava hinnalipikuga suurelt bränditud riideid. Aga mis on teie arvamus riietest, mis juba kaugelt teatavad, kui palju riiete alla raha on pandud?“ Arno, 30

Karolin: Brändilogode maailmas tuleks vahet teha tänavastiili ja luksusbrändide logodel. Tänavastiili brändide puhul on logod keel, mille abil kuulutakse erinevatesse gruppidesse ja mille abil üksteisega suheldakse. Luksusbrändide maailmas on aga reeglid absoluutselt vastupidised. Näiteks üks kõige kallimaid brände maailmas, The Row (triiksärgid maksavad 1500 euro kanti, pintsakud 5000-6000 eurot), ei lisa enda riietele mitte ühtegi märki ega vihjet, et mis brändiga võiks tegu olla. Samuti ei näe me luksusbrändide catwalki šõudel riietel logosid. Või kui, siis humoorikas ja enseiroonilises võtmes. Üks koht, kus brändilogod mõjuvad alati neutraalselt on teksapükste värvlile kinnitatav nahast silt. Las see kuulutab kogu maailmale, et kui palju oled sina nõus teksade eest raha välja käima!