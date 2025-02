MOERUBRIIK | Lugeja küsib: miks maksavad Eesti moeloojate tooted sama palju, kui väikelinna odavam korter?

Karolin : „Ma ise ei tea küll ühtegi eset, mis oleks lihtne ja maksaks odava korteri hinda, kuid saan aru küsimuse püstitusest. Miks maksab kohalik mood võrdlemisi palju võrreldes paljude tuntud brändide asjadega? Riietuseseme hind sõltub teatavasti paljudest asjadest. Kõige olulisem faktor on, et kui mitu eksemplari seda meisterdatakse. Kui kogused on suured (näiteks kiirmoekettidel), siis on absoluutselt iga asi alates kangast, tootmisest, frunituuridest, transpordist, müügiprotsessist ja turundusest ühe toote kohta lausa kordades odavam.

Eesti disaini müügiargumendiks ei saa aga olla võimalikult alla viidud hind ja kiire kauba vahetumine, sest meie koduturg on võrreldamatult väiksem paljudest teistest koduturgudest, kus kiirmoebrändid sündinud on. Numbrid ei tule kokku. Eesti disaini eeliseks saab olla süvenemine, hea kvaliteet, miks mitte kohalik tootmine, mis annab tööd siinsetele meistritele. Kohalikud disainerid, kellega suhtlen, tulevad vaevu ots otsaga kokku, need, kes ei tule, ei saa kaua toimida või on nad alternatiivina rahastatud mõne enda lähedase inimese poolt. Turu suurus on kahjuks ka see, mis pärsib Eesti disaini jõudmist laia maailma, sest suuremaks kasvamine vajab suuremaid investeeringuid, kuna koduturult on vaja välja murda varem, kui näiteks Saksamaa koduturult. Üks keskmine Saksa bränd ei peagi ilmselt enda turult välja murdma, et ellu jääda. Kui aga Eesti pidulikumat moodi, palju käsitööd nõudvaid esemeid võrrelda muu maailma tuntud brändide üksikeksemplaridega, siis minu kogemusel on need kõvasti soodsam. Ühelt poolt julgustatakse, et käsitöö ja kunsti eest tuleks õiglast hinda küsida, kuid kuna seda suudaksid maksta vaid vähesed kliendid Eestis, siis tihtipeale näen, et siin valmistatud peent tööd ja mitukümmend tundi nõudvad ainueksemplarid maksavad märkimisväärselt vähem, kui moepealinnade samaväärsed esemed. . .