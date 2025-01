Millal on lahkumine parim lahendus? Suhe ei parane, kui seisad iga päev silmitsi nende olukordadega

Kui suhe on juba pikka aega olnud pingeline või sa pole sellega rahul olnud, võib tekkida tunne, et küll kõik paraneb iseenesest. Läheb vaid veidi veel aega. Kuid tegelikult on palju märke, mis viitavad sellele, et probleemid ei kao kusagile – need võivad hoopis süveneda.