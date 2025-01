Karjääripööre tegi ebakindlaks: kui ma ettevõttest lahkusin, tundsin tohutut kaotust, nagu oleks mingi osa minust surnud

Karjäärimuutus on tihti üks keerulisemaid otsuseid elus. Kui tunned, et sinu praegune töö ei paku rahulolu, või sa ei tea, kuhu edasi areneda, võib tunduda, et lahendus on uus algus. Kuid enne, kui otsustad suure sammu astuda, on oluline on teha teadlik valik, kaaludes kõiki tegureid ja hinnates oma valmisolekut uueks alguseks.