Aga mis siis, kui ma hiljem kahetsen?

Sageli eeldatakse, et peaksime õige tee kuidagi ära tundma. Et kui valik on meile mõeldud, kaasneb sellega hea tunne, kui aga otsustada on raske või tekitab see kurbust, pettumust või hirmu, siis järelikult on suund vale. Paraku unustame, et elus on vähe mustvalget. Iga otsusega võidame ja kaotame midagi. Ostad uue kodu? Superlahe, kuid sellega kaasneb ka suur väljaminek, aastatepikkune finantskohustus. Saad lapse? Palju õnne, imetore! Vastutasuks kingid aastateks und, vaba aega, kohtinguõhtuid. Annad lahkumisavalduse ametikohalt, mis juba ammu vastumeelne? Vinge, lõpuks ometi! Ent võib juhtuda, et jääd nüüd teadmata ajaks töötuks või satud veel hullema juhi otsa.