FOTOD | Dua Lipast sai uue Chaneli koti reklaamnägu: see on millegi tõeliselt erilise algus

„Sellest ajast alates on Chaneli moemaja mind toetanud nii paljudel erinevatel esinemistel ja punase vaiba üritustel ning olnud minu jaoks olemas kogu mu karjääri jooksul. Tundsime, et meie koostöö on nüüd loomulik samm edasi, tehes midagi, mis võib ka kesta igavesti. See on tõesti põnev, nagu unistuse täitumine. Ma arvan, et see on millegi tõeliselt erilise algus,“ ütles lauljanna.