Südamevalu eest Balile pagenud naine: see oli viimasel hetkel tehtud otsus, mis läks mulle terve varanduse maksma

„Pärast abielu lõppemist, mis oli täis reetmisi ja südamevalu, otsustasin teha midagi radikaalset – põgeneda Balile. Minu ainus väljapääs tundus olevat reisimine. Kuu aega üksinda Bali troopikas, lootes, et uus keskkond ja eemalolek aitavad mul leida rahu ja unustada kõik, mis oli valesti läinud. See reis ei olnud vaid põgenemine, vaid samm oma elu taastamiseks. Ma ei teadnud, mis mind seal ees ootab, kuid see tundus ainsana sobivana, et alustada uut peatükki.“