Meeste kiilanemine ja juuksekasvu taastamine. Staažikas juuksespetsialist tuleb appi

Hormonaalsed muutused . Androgeense alopeetsia mehhanism on juuksefolliikulite tundlikkus androgeenide suhtes. Kui mehe, kes on sündinud tundlike juuksefolliikulitega, hormonaalsüsteem puberteedieas tööle hakkab, algab tasapisi juuksefolliikulite hävinemine hormooni dihüdrotestosterooni (DHT) mõjul. Esimesed selged märgid avalduvad otsmikul meelekohtades, kus on märgata taanduvat juuksepiiri, ning pealae piirkonnas, kus peanahk hakkab läbi kumama. Just nendes piirkondades toimub juuksefolliikulite kokkutõmbumine, juuste elutsükkel lüheneb ning juuksekarvad muutuvad märgatavalt peenemaks ja hõredamaks. Külgede ja kuklapiirkonna juukseid peetakse aga kehakarvadeks ning nende piirkondade juuksefolliikulid meessuguhormoonide toime suhtes tundlikud ei ole.

Kiilaspäisus pole lihtsalt välise ilme küsimus. See on multifaktoraalne tulem sinu geneetikast, hormoonidest, elustiilist ja haigusloost. Peamine süüdlane on hormoon DHT (dihüdrotestosteroon), mis pärineb testosteroonist ja mõjutab otseselt juuksefolliikuleid, muutes neid nõrgemaks kuni juuksekasvu täieliku kaotamiseni.

Kuigi meestüüpi kiilaspäisus on vananemisega tihedalt seotud, võivad mõned mehed kogeda juuste hõrenemist juba oma teismeeas või 20. eluaastate alguses. Uuringud näitavad, et umbes 25% meestest hakkab märgatavalt juukseid kaotama enne 30. eluaastat, ja üle 50%-l meestest on 50. eluaastaks mingisugune juuste hõrenemine. Selle põhjuseks on 95% meestel androgeneetiline alopeetsia – trihholoogidele tuttav meeste kiilaspäisus.

Mis on efektiivseim viis juuksekasvu taastamiseks, kuidas kodus lokaalsete meetoditega juuste hõrenemisprotsessi kontrolli all hoida ja juuksed taas tihedamaks saada?

Neljateistaastase kogemusega trihholoog-juuksespetsialist Natalja Buslova rõhutab, et oluline on juuste tiheduse taastamisel mõista, et ellu saab taas äratada ainult need juuksefolliikulid, mis on veel elujõulised ega ole veel täielikult hävinenud. Kui juuksefolliikul ei ole enam aastaid juukseid kasvatanud ja ka nn uinunud faas on lõppenud või juuksefolliikulite kohad on armistunud, aitab vaid juuste siirdamine.

Trihholoogi sõnul aitab kõige efektiivsemalt juukseid taastada lokaalselt peale kantavate stimuleerivate vahendite kasutamine, mis aitavad juuste tüvirakke aktiveerida, juuksefolliikulid taas tööle panna ja juuksekasvu seeläbi turgutada. Kui paljudel meestel on hõrenevates kohtades nn vellus-juuksed ehk õrnad ja peenikesed juuksed, on ka neid võimalik efektiivselt taas tugevaks ja tihedaks muuta. Tähtis faktor siinkohal on ka juuste edasise väljalangemise peatamine.

Üks juuksefolliikul elab oma kindla tsükli järgi ja suudab oma elu jooksul toota parimates tingimustes maksimaalselt 20–25 juuksekarva. Kui aga elus on palju või pidevat stressi, organism põeb läbi haiguseid või on käidud operatsioonidel, läbivad folliikulid oma elutsükli kiiremini ja ka juuste hõrenemist on näha nooremana. Lahenduseks on siinkohal spetsiaalsed patenteeritud kompleksid, mis aitavad folliikulite elutsüklit hoida pikemana. Seda just juuste väljalangemise vähendamise ja peatamise ning folliikulite kaitsmise kaudu nii keha stressiolukordade kui ka DHT hävitava toime eest. Seda kõike, mõjutamata üldist hormonaalset tausta (ei mõjuta spermatogeneesi, seksuaalkäitumist, lihasmassi jaotumist).