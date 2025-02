SQT Bio-mikronõelumine – tulevikku vaatav hooldus, mis uuendab näonahka vaid nädalaga

SQT on unikaalne näohooldus, mis kasutab mageveekäsnast ekstraheeritud räninõelu ehk spiikuleid. Need looduslikud mikroskoopilised nõelad:

loovad miljoneid mikrokanaleid , et viia toimeained sügavamale;

Miks valida SQT-mikronõelumine tavapärase mikronõelumise asemel?

See on looduslik ja ohutu – ei sisalda hapet, alkoholi ega kahjulikke kemikaale, mistõttu sobib ka tundlikule nahale.

Protseduur ei tekita mikrokahjustusi ega vaja anesteesiat – protseduur on peaaegu valutu ja naha taastumine kiirem.

Millistele nahaprobleemidele SQT lahendust pakub?

Mida oodata pärast protseduuri?

Nahk võib hakata kergelt kestendama 3.–5. päeval sõltuvalt naha seisukorrast. Kuid mitte kõik nahatüübid ei kestenda – see ei tähenda, et protseduur ei toimiks, vaid et naha taastumine toimub kiiremini.