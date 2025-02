Kevad pole enam kaugel! Tallinn Fashion Week avaldas kevadise programmi

Moenädal toob kevadele kohaselt kahe päeva vältel lavale värsked hooaja moesuunad, aga ka ajatud disainrõivad tunnustatud moeloojatelt. „Elamusi pakkuvad moeetendused kaunite modellide ja ja disainerite loominguga pakuvad inspiratsiooni saabuva kevadsuve garderoobi jaoks. Moenädal on disaineritele ja nende tiimidele tohutu töökoormus, kuid turunduslikult vajalik ja emotsionaalselt inspireeriv suursündmus,“ ütleb Tallinn Fashion Weeki loominguline juht Katrin Kuldma. „Uute rõivakollektsioonide loomise taga on avalikkusele nähtamatu, erinevate spetsialistide igapäevane vilgas tegutsemine ja suur töö. Moenädal on sügav kummardus kõikidele õmblus- ja tekstiilivaldkonna spetsialistidele, alates õmblejatest, tehnoloogidest, tikkijatest ja kudujatest vabrikute juhtide ja omanikeni välja,“ lisab Kuldma.