Suurema osa elust tsölibaadis elanud Liis: tunnen, et kõik teised inimesed võtavad seksi ja niisama ringilaskmist hästi kergelt

„Mäletan, et ükskord, kui olin jälle pikalt n-ö kuival olnud – võib-olla aasta –, nägin uudist, kuidas seks pikendab eluiga. Seal oli detailselt välja toodud, kui kasulik on ikka seksida – kuidas regulaarne harrastamine hoiab ära haigusi ja tugevdab tervist. Mäletan, kuidas saatsin selle oma emale ja ütlesin, et täitsa pekkis, ma suren ilmselt noorelt, sest ma ei seksi absoluutselt.“