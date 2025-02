Kas muusika muudab voodielu paremaks? Seksuaalnõustaja avaldab, mida intiimsel muusikavalikul silmas pidada

Muusika on alati hea. Ka vahekorra ajal. Loomulikult ei tähenda see, et alati peab midagi taustaks mängima. Jälle – proovige mitut moodi. Muusikat, vaikust, kamina praksumist, ookeanimüha, linnulaulu, vihmasabinat.

Meloodiatel ja lõhnadel on väga otsene tee mälestustesse. Need võivad elavdada imelisi mälupilte, aga ka vastupidi – kui mõnd ebameeldivat traumeerivat mälestust on saatnud konkreetne laul või lõhn, võib selle tajumine hiljem väga raskelt mõjuda, paanikahooni välja. Nii et kui valite seksuaalseks sündmuseks muusikat, tuleb enne veenduda, et see ei kutsu teis kummaski esile traumeerivaid mälestusi.