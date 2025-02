Uus lokipaelakomplekt: vähem kuumtöötlust ja parem juuste tervis – see on väga suur võit!

Kuna projekti algusest peale olime kokku leppinud, et tahame luua midagi, mis aitab juukseid tervemana hoida, panime kokku Hair Wellness Seti ehk eesti keeles juuste heaolu komplekti. Sinna kuulub lisaks lokipaelale kolm juuksetarvikut. Üks neist on klamber, millega lokipaela kasutada, kuid mida saab kanda ka igapäevaselt. Seejuures jälgisime, et see oleks piisavalt kerge, et mitte juukseid koormata. Lokikamm, millega lokke välja kammida, pidi aga olema piisavalt tugev, et see kannataks kasutamist kõikides oludes ja aitaks anda kaunid lokid pärast lokipaela kandmist. Pehme silikoonist massaažihari on mõeldud peanaha hoolduseks ja seda võib kasutada nii juuste pesemisel kui ka juukseseerumite peanahka sisse masseerimiseks. Panime rõhku sellele, et iga detail näeks kaunis välja, ja seda me ka saavutasime. Kõik tooted pakendasime sametist kotikesse.