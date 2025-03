48 tundi Helsingis

„See on hõredalt asustatud kaljune neem ulgumere saarestikus, Läänemere leidmata pärl, mis on enamjaolt raskesti läbitav mägi. Kui laevad selle kividel karile jooksevad, ei torma elanikud mitte rüüstama, vaid minemapääsemise lootuses küüti paluma,“ kirjutab Soome kirjanik Jukka Viikilä oma romaanis „Akvarellid Engeli linnast“, mis on vaieldamatult üks paremaid Helsingist kirjutatud raamatuid.