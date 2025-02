VIDEO | Järjekordne Eesti moebränd New Yorgi moenädalal! „Mõtlesin, et see on mingi scam, sest kuidas nad meieni üldse jõuaks...“

Kutse osaleda New Yorgi moenädalal osalemiseks tuli brändi eestvedajale ja disainerile Kristiine Lään- Vantsile täpselt aasta tagasi veebruaris. „See tuli e-mailile, aga kuna olin sel hetkel beebiootel, siis jätsin ma sellele reageerimata ning ausalt öeldes kuskil mõtlesin, et ju see on mingi scam, sest kuidas nad meieni üldse jõuaks,“ meenutab Kristiine esmaseid muljeid.