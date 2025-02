TEST | Pane oma teadmised proovile: kui palju tead sina emakakaela vähi ja selle sõeluuringu kohta?

Tervisekassa tuletab naistele meelde, et emakakaelavähi sõeluuringul osalemisega on võimalik vähki haigestumist vältida. Uuringu käigus otsitakse vähieelseid muutuseid ehk seisundit, kus vähk ei ole veel välja arenenud ning seda saab ennetada. Sellised muutused endast märku ei anna ehk uuringul on oluline osaleda ka siis, kui kaebused puuduvad.