Kolme lapse ema Anni Rahula: tean nii palju kodusid, kus üks täidab seda nii-öelda lapsevanema rolli ja teine on heal juhul toetav

„Oleks eriti mõnus, kui mu to-do-list väga ei pikeneks,“ teatab ta, kui intervjuud kokku lepime. Ta leiab järgmisest nädalast kaks pisikest tunniajast auku ja ma otsustan kinni haarata neist esimesest. Pakkumine viib mind Tondi tennisekeskusse, kus on alanud tütar Rubi (7) tennisetrenn. Meisterplaneerija on korraldanud meie kohtumise just siia, et vältida asjatut ringipaarutamist ja et saaks pärast jutustamist väsinud tenniseentusiasti kohe ühes haarata.