Nii traagikat kui ka koomikat! Populaarne Anne & Stiili konverents tuleb taas

Kui iga päev algaks treileriga nagu film, oleks elu palju lihtsam. Selle asemel, et sukelduda eesootavasse kaosesse, saaks jääda lihtsalt koju. Suhelda vaid inimestega, kes ei tee sulle kunagi haiget ning kandideerida ametikohtadele, kus oled aastaringselt „kuu töötaja“.

Õnneks või õnnetuseks tuleb elulint ise läbi kirjutada. Ja see võib kohati olla paras takistusrada.

Me kõik teeme sel teel vigu. Astume valele rajale. Koputame väärale uksele. Kuulame hüva nõu, mis kokkuvõttes polnudki nii hea. Leiame end tupikust, kus Google Mapsist pole kasu.

Anne & Stiili konverentsi eesmärk on pakkuda äratundmist ja inspiratsiooni. Nii traagikat kui ka koomikat, mis igaühele tuttav. Need on lood elust enesest.