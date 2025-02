„Ta inspireerib mind!“ Bridget Jones on ka Renée Zellwegerile palju õpetanud

Ja kuna tegemist on Bridget Jonesiga, ei lähe kunagi asjad päris plaanipäraselt. Selgub, et just seda Zellweger oma karakteris hindabki.

„Ta ei mõtle kogu aeg sellele, kuidas ta välja näeb. Ta on omadega veidi sassis ja see on okei, tal ei õnnestu alati kõik nii nagu võiks ja ka see on okei. Ja kuigi see, kuidas ta plaane täide viib, ei ole alati täiuslik, saavutab ta ikka oma eesmärgi. Kes ei leiaks, et ta on inspireeriv? Mina leian.“