Terviseamet hoiatab: odavad iluprotseduurid võivad minna kalliks maksma

Täna avanema pidanud odavate pakkumiste asemel jõuavad huvilised hoopis Terviseameti lehele, mis hoiatab ohtude eest, mis võivad kaasneda ebakvaliteetse iluprotseduuriga. Kampaania korraldamise eest vastutav Terviseameti ennetustöö spetsialist Kelli Suvi kinnitab, et paaripäevane „libakampaania“ tõi ametile mitmeid teavitusi, sest ilusüstide reklaam on tegelikult keelatud ja odavusele rõhuv pakkumine tundus inimeste jaoks piisavalt kahtlane. Nüüd vahetatakse senised plakatid välja ning sõnum „Odavad süstid“ asendub sõnumiga „Odavad süstid võivad minna kalliks maksma“. Suvi ütleb, et nii ka tegelikult on, sest 75eurose süsti tagajärjel võib ohver halval juhul isegi pimedaks jääda.