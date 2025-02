Mõistvast ja heatahtlikust toetajast üksikemaks ja asjaajajaks. Kuidas aidata depressioonis partnerit?

„Põhiline väljakutse depressioonihaigele on see, et ta soovib küll olla partnerile atraktiivne kaaslane, kuid on perioode, kus ta seda ei suuda, tal tekib jõuetus ning ükskõiksus oma välimuse ja hügieeni vastu,“ ütleb psühholoog Anneli Liivamägi- Hitrov.