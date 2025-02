Investeeri kvaliteeti: kuidas tuua looduse jõud ja pehmus enda garderoobi?

Skandinaavia loodus ja selle karmid, ent kaunid ilmastikutingimused on inspireerinud paljusid, kuid vähesed on suutnud sellest luua midagi nii ajatut ja praktilist nagu Holebrook. Rootsi bränd, mis loodi 1999. aastal, sündis armastusest mere, tuule ja kudumite vastu. Selle asutajad Tina ja Peter Karstorp teadsid, et tõeliselt kvaliteetset rõivast iseloomustab mitte ainult soojus, vaid ka võime kaitsta kandjat ootamatute ilmastikutingimuste eest. Holebrooki rõivad ei ole pelgalt moeesemed, vaid praktilised, pika elueaga investeeringud, mis sobivad ideaalselt nii merel, linnas kui ka looduses liikujale.

Erakordselt mugavad rõivad nii aktiivsel liikumisel kui ka jahedas kliimas viibides.

Holebrook Swedeni valikust leiad kaks omanäolist kollektsiooni. Esimene, Holebrook Classics, on kollektsioon, mis koosneb klassikalistest kudumitest, milles tunneb igaüks end ilusana, hoitult ja mugavalt. See on kollektsioon, mille puhul on rõhk klassikalisel ja ajatul stiilil. Teine kollektsioon aga – Holebrook Originals – on spetsiaalselt loodud selleks, et saaksid nautida looduse ilu ilmast hoolimata ja astuda vastu ka tuulistele seiklustele merel. Sellest kollektsioonist leiad ka Holebrooki legendaarsed Windproof-tehnoloogiaga rõivad.

Hoolimata kollektsioonist, on kõik rõivad valmistatud keskkonda säästvatest materjalidest ja need on tootnud Euroopa tarnijad, kes jagavad samuti brändi väärtuseid ning püüdlusi keskkonna säästmise poole.

Tuulekindlus, mis muudab mängu

Kollektsiooni Holebrook Originals üks tuntumaid omadusi ongi nende unikaalne Windproof-tehnoloogia. Kui enamik rõivaste tootjaid kasutab tuulekindluse saavutamiseks keemilisi töötlusi, siis Holebrook on leidnud teistsuguse lahenduse. Nende innovaatiline, tihedalt kootud vooder tagab, et rõivad peatavad tuule, kuid säilitavad hingavuse ja liikuvuse.