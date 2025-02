Karjääripööre viis maailma vanima ameti juurde. „Sinu mees ei peta sind kunagi prostituudiga.“

„See tööstus on erakordselt tulus ja tööajad paindlikud, mis teeb lahkumise keeruliseks,“ räägib 42-aastane eskortnaine, kes astus ajakirjanikuametist täiesti teistsugusesse valdkonda. „Sellel on oma hind, kuid olen tänulik, et jõudsin selleni just nüüd, mitte varem.“