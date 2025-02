Mart Haber keskeakriisist: nähtavasti on 40ndad aeg, mil tahetakse maailmale näidata, et miski pole muutunud

Nõndanimetatud keskeakriisistki on mees edukalt mööda manööverdanud. „Punast autot mul pole, küll aga motoroller,“ märgib ta muigel. „Nähtavasti on 40ndad aeg, mil tahetakse maailmale näidata, et miski pole muutunud. Ostetakse edev auto ja vahetatakse elukaaslane noorema vastu välja. Ma väga loodan, et minul piirdub see kriis ainult punase motorolleriga. Aga eks elu näitab. Kui ütled, et miski sinuga ei juhtu, siis justnimelt kipub juhtuma. Sõnade ja soovidega tuleb olla ettevaatlik.“