Lahkuminekust depressioonini. Kultuurikriitik Andrei J. Liimets terapeudi juurde jõudmisest: läks tund, ja nutsin kägaras nagu väike tomp

Uurisin tuttavatelt ja reaalselt parim soovitus oli, et vali professionaalide seast inimene, kelle silmnägu sa usaldad. Vaatasin veebist, kes tundub sellise näoga, et ma räägiks talle asju, millest muidu võõrale ei räägi. Ja tekkiski kohe väga hea klapp.

Mida saad ise oma vaimse tervise heaks teha?

Panin seinale kirja neli märksõna: teadlikkus, liikumine, uni, toitumine. Need on mu nii-öelda heaolu taburetijalad. Ühel hetkel tuttav spordipsühholoog hüüatas: siia peaks lisama sotsiaalse tugivõrgustiku! Ma ei taibanud seda pikalt, hoidsin kõike endas, mis tõi kaasa mitu järgmist musta auku. Lõpuks sain aru, et vajan peegeldusi ja tuge. Nüüd näitan end ausalt ja haavatavana, selle asemel et hoida kuvandit, nagu elaks kogu aeg parimat elu.